Allein die Überzeugung der Klassenkameraden, Jungen würden nicht so gut lesen wie Mädchen, entmutigt, demotiviert und beeinflusst damit die Leseleistung. Zu diesem Ergebnis kamen Wissenschaftler der Universität Hamburg. Sie hatten im Rahmen einer Längsschnittstudie 1.508 Fünftklässler befragt, deren Leseleistung überprüft und ihren sozioökonomischen Status und ihre ethnische Zugehörigkeit erfasst. Ein Jahr später, als diese Kinder in der sechsten Klasse waren, wiederholten sie die Untersuchung.

Das Ergebnis: Mädchen profitieren von den vorherrschenden geschlechtsspezifischen Vorurteilen, die Jungen haben das Nachsehen – und zwar nicht nur bei der Leseleistung an sich. Auch der Glaube an die eigenen Fähigkeiten, die sogenannte Kompetenzüberzeugung, leidet bei männlichen Schülern darunter, genau wie die Motivation. Die Schülerinnen hingegen werden positiv beeinflusst.

Francesca Muntoni, Postdoktorandin an der Universität Hamburg und Leiterin der Studie, sieht einen Teufelskreis, in dem sich die Jungen befinden. Lesen werde als weiblicher Bereich stereotypisiert, es werde betont, dass Mädchen besser lesen könnten als Jungen - mit negativen Folgen:

Francesca Muntoni und ihr Team weisen in der Studienauswertung darauf hin, dass sie den Zusammenhang von Geschlechterstereotyp und Leseleistung lediglich statistisch nachgewiesen hätten und weitere Gründe in Betracht gezogen werden müssten. Außerdem seien die Geschlechterstereotypen der Schüler anhand von Selbstberichten gemessen worden, was ihre Genauigkeit einschränken könne. Dennoch sieht Jan Retelsdorf, Professor für Lern- und Unterrichtspsychologie an der Universität Hamburg und Mitautor der Studie, Chancen für eine Veränderung in der Erziehung und Unterrichtsgestaltung: