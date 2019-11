Hirnforschung Mies in Mathe? Am Geschlecht liegt´s nicht!

In der Pisa-Studie 2016 schnitten Mädchen in Deutschland deutlich schlechter in Mathematik ab als ihre männlichen Altersgenossen. Dass der Erfolg allein im Geschlecht begründet ist, nannten die Autoren schon damals einen Bildungsmythos. Sie sahen die Ursachen eher sozialen Umfeld, in dem die Kinder aufwuchsen und dem Rollenklischee, dem sie von klein auf ausgesetzt sind. Eine aktuelle Untersuchung zeigt nun, dass Jungen und Mädchen hirnphysiologisch gleiche Voraussetzungen für Mathe haben.

von Kathleen Raschke-Maas