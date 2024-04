Eine Forschungsgruppe des National Institute of Standards and Technology (NIST) hat eine Technik zur Messung der Konzentration von Glukose mit dem Smartphone entwickelt. Das in den Geräten verbaute Magnetometer wird eigentlich in Verbindung mit magnetischen Materialien (z.B. für den Kompass) verwendet. Die Technik könnte jedoch zur schnellen und kostengünstigen Messung einer Vielzahl anderer biomedizinischer Eigenschaften – wie der Überwachung oder Diagnose menschlicher Krankheiten – eingesetzt werden.

Hydrogel mit magnetischen Partikeln

In ihrer Proof-of-Concept-Studie klemmte das Team eine winzige Vertiefung mit der zu testenden Lösung und einen Streifen Hydrogel (ein poröses Material, das beim Eintauchen in Wasser aufquillt) an das Mobiltelefon. Das Hydrogel wurde mit winzigen magnetischen Partikeln angereichert. Wenn es sich ausdehnt oder zusammenzieht, reagiert es entweder auf das Vorhandensein von Glukose oder auf den pH-Wert. Bildrechte: K. Dill/NIST

Während sich die Hydrogele ausdehnten oder schrumpften, bewegten sie die magnetischen Partikel näher oder weiter weg vom Magnetometer des Mobiltelefons. Dieses stellt schließlich die entsprechenden Veränderungen in der Stärke des Magnetfelds fest. In ihren Experimenten schichtete das Team einzelne Schichten von zwei verschiedenen Hydrogelen übereinander, die sich als Reaktion auf den pH-Wert oder Glukose unterschiedlich schnell zusammenzogen und ausdehnten. Diese Doppelschichten verstärkten die Bewegung der Hydrogele, was es dem Magnetometer erleichterte, Änderungen der Magnetfeldstärke zu verfolgen.

Hochempfindlich, aber noch nicht marktreif

Mit dieser Strategie konnten die Forscher Glukosekonzentrationen bis zu einigen Millionstel Mol (die wissenschaftliche Einheit für eine bestimmte Anzahl von Atomen oder Molekülen in einer Substanz) messen. Für die häusliche Überwachung des Glukosespiegels anhand eines Bluttropfens sei diese hohe Empfindlichkeit jedoch nicht erforderlich.