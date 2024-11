40 Elektroden wurden Versuchspersonen am MPI-CBS dafür auf dem Rücken befestigt. Elektrische Reaktionen auf Schmerzreize konnten dadurch mit hoher Genauigkeit und Empfindlichkeit aufgezeichnet werden. Somit soll zukünftig die Verarbeitung von Schmerzen auch außerhalb des Gehirns genauer untersucht werden. Birgit Nierula, die Erstautorin der neuen Studie zur nichtinvasiven Methode, erklärt, dass dies ein Meilenstein in der Schmerzforschung und darüber hinaus sein könnte. "Neben den methodischen Fortschritten hat unsere Studie gezeigt, dass die Integration sensorischer Informationen nicht nur im Gehirn, sondern auch auf der Ebene des Rückenmarks stattfindet, was die lange Zeit vertretene Ansicht, das menschliche Rückenmark sei eine einfache Relaisstation, in Frage stellt."