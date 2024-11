Ölkonzerne und andere Unternehmen aus dem Bereich fossiler Energien sind massiv an der Finanzierung und Durchführung medizinischer Forschung beteiligt. Jetzt fordern Experten im Fachmagazin "British Medical Journal" den Ausschluss dieser Wirtschaftsunternehmen aus der wissenschaftlichen Forschung. Ölfirmen sollten wie Tabakkonzerne behandelt werden, schreibt etwa Anna Gilmore, Direktorin der Forschungsgruppe für Tabakkontrolle an der Universität Bath in Südwestengland. "Beide Industrien schaden der menschlichen Gesundheit in vergleichbarem Maß und verfolgen die Taktik, wissenschaftliches Arbeiten zu verzerren."