Nach Angaben der KKH-Direktorin Haifa Kathrin Al-Ali ist der Diagnostik-Aufwand der Präzisionsonkologie zwar hoch, doch individuelle Ergebnisse und Nutzen für die Patienten seien auch deutlich höher als bei vereinheitlichten Krebs-Therapien. An dem 2023 gegründeten KKH in Halle werden die im Rahmen der Präzisionsonkologie gewonnenen molekularen Befunde den Angaben zufolge in einem spezialisierten Tumorboard diskutiert, an dem Hämatologen, Onkologen, Humangenetiker, (molekulare) Pathologen, Radiologen, Bioinformatiker und weitere Fachrichtungen beteiligt sind. Dadurch sei die Entwicklung von Therapieplänen möglich, die auf individuellen genetischen Profilen der Patienten basieren, hieß es.