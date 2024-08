Die internationale Veranstaltung versammelt neben Wissenschaftlern aus Lateinamerika auch Forschende aus Europa, den USA und Israel und Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO. Ziel ist, die Gesundheitsstrukturen in Mittel- und Südamerika zu stärken. Das Netzwerk der Veranstalter setzt sich zusammen aus Bildungs- und Forschungseinrichtungen, Privatwirtschaft und staatlichen Ministerien. Geleitet wird es vom Institut für Virologie an der Berliner Charité, dem Institut für Medizinische Immunologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und dem Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie. Hauptakteure in Lateinamerika sind die Universität von Havanna und die Nationale Autonome Universität von Mexiko.