Forscher, die nicht an der Studie beteiligt waren, halten diese Ergebnisse laut Medienberichten für erstaunlich. Channa Jayasena vom Imperial College in London zeigte sich überrascht. Die Spirale wirke direkt auf die Gebärmutter und benötige daher deutlich weniger Hormone als die Antibabypille. "Wir sind immer davon ausgegangen, dass eine Spirale das Brustkrebsrisiko nicht erhöhen würde, da der gesamte Körper einer viel geringeren Hormonbelastung ausgesetzt ist. Die Ergebnisse dieser Studie sind daher höchst unerwartet", sagte sie in einem Statement für das Science Media Center UK.