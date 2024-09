Dreimal über die Saisons sollen die Spieler die Tests durchlaufen: Nach der Saison, wenn die Belastung am höchsten ist, vor der Saison, und in der Winterpause. Aktuell ist das Verfahren erstmals im Einsatz, die Nachwuchshandballer von der U15 bis zur U23 durchlaufen gerade die Tests vor Saisonstart direkt in der Trainingsumgebung. "Kern der Checks ist eine qualitative und quantitative Analyse des Bewegungsapparates mit Fokus auf Arme und Beine, um noch präziser und genauer als bisher festzustellen, ob es an bestimmten Stellen Unterschiede in der Belastbarkeit gibt", erklärt Ralf Henkelmann, der die Junioren des SC DHfK betreut. Werden solche Unterschiede festgestellt, soll individuell mit Athletiktrainern und Physiotherapeuten geübt werden. Im Bedarfsfall muss das Mannschaftstraining entfallen. Matthias Albrecht, Jugendkoordinator beim Bundesligisten, erhofft sich viel von dem Projekt: "Vor allem das neue Verfahren ist für uns eine wichtige Maßnahme, um im Vorfeld zu klären, ob und wo ein Defizit bei einem Spieler besteht, und rechtzeitig reagieren zu können", so Albrecht. "Im besten Fall sorgen wir so dafür, dass die Verletzungszahl spürbar sinkt."