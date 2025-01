Der Versuchsaufbau wirkt einfach: Die Wissenschaftler zeichneten mit Hilfe von Elektroden in der Nähe des Rückenmarks von dort ausgehende elektrische Signale auf. Die Probanden hörten im Experiment einen Ton, auf den nach einem kurzen Zeitraum ein Stromstoß am Handgelenk folgte. Blieb der Abstand zwischen dem auditiven und dem taktilen Reiz gleich und das Signal somit vorhersehbar, waren die elektrischen Impulse des Rückenmarks schwächer, als wenn der Stromstoß überraschend kam.

Die gemessenen Ausschläge traten bereits nach 13 Millisekunden auf – noch vor der ersten Reizverarbeitung im Gehirn. Diese frühe Verarbeitung auf Rückenmarksebene nachzuweisen, gelang vorher noch in keiner Untersuchung. Im Fokus standen bei den Magdeburgern sogenannte hochfrequente Oszillationen, eine Art Sprache des Rückenmarks, die bisher kaum erforscht war. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass diese Signale entscheidend an der kontextabhängigen Reizverarbeitung beteiligt sind", so Stenner. Die Nervensignale waren bisher schwer messbar, besonders nicht-invasiv. Die neue Untersuchung hat dahingehend einen Durchbruch erzielt.

In einem zweiten Versuch testeten die Magdeburger Forscher ihre Ergebnisse mit Elektroden, die am Hals angebracht wurden – also nicht-invasiv. Auch hier zeigten die hochfrequenten Nervensignale: Vorwissen über einen Reiz beeinflusst die Signalstärke bereits im Rückenmark. Die Interpretation der Wissenschaftler ist, dass das Rückenmark die erste Station im zentralen Nervensystem ist, an der Signale aus dem Körper unterhalb des Halses ankommen. Was hier geschieht, beeinflusst die nachfolgende Informationsverarbeitung im Gehirn. Gleichzeitig zeige die Studie, so die Forscher, dass das Rückenmark ohne Berücksichtigung von Kognition nicht vollständig verstanden werden könne.