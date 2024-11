Etwa neun Millionen Frauen sind derzeit in Deutschland in den Wechseljahren. Das kann mit Beschwerden einhergehen, die viele Frauen stark belasten. In einer Studie gab 2023 fast ein Drittel der von Wechseljahresbeschwerden betroffenen Frauen an, dass sie deswegen krankgeschrieben waren oder sogar unbezahlten Urlaub nahmen. Fast ein Viertel der Betroffenen hatte bereits den Umfang an Arbeitsstunden reduziert. Die Studie zeigt, dass die Beschwerden das Leben von Frauen stark beeinflussen und sie sich mit den Symptomen oft alleingelassen fühlen.