Kinder, die in den letzten Jahren geboren wurden, haben eine relativ geringe Chance, 100 Jahre alt zu werden (5,3 Prozent für weibliche und 1,8 Prozent für männliche). Die höchste länderspezifische Wahrscheinlichkeit, dass 2019 geborene Kinder 100 Jahre alt werden, gab es in Hongkong, wo 12,8 Prozent der weiblichen und 4,4 Prozent der männlichen Personen im Laufe ihres Lebens voraussichtlich 100 Jahre alt werden. Analysiert wurden die Daten für Hongkong, Japan, Südkorea, Australien, Frankreich, Italien, die Schweiz, Schweden und Spanien, um sie zwischen 1990 und 2019 mit den Vereinigten Staaten zu vergleichen. Daten aus Deutschland wurden nicht erhoben.

"Die meisten Menschen, die heute im höheren Alter leben, leben in einer Zeit, die von der Medizin geschaffen wurde", erklärt der Hauptautor der Studie, S. Jay Olshansky (UIC School of Public Health), in einer Mitteilung. "Aber diese medizinischen Pflaster führen zu weniger Lebensjahren, auch wenn sie in einem beschleunigten Tempo auftreten, was bedeutet, dass die Phase des raschen Anstiegs der Lebenserwartung nun nachweislich vorbei ist." Auch zum Ende des Jahrhunderts wird die Chance, älter als 100 Jahre zu werden, nicht wesentlich gestiegen sein, sofern sich der biologische Alterungsprozess nicht deutlich verlangsamen lässt, heißt es in der Studie. "Unsere Analyse lässt darauf schließen, dass die Überlebensrate bis zum Alter von 100 Jahren bei Frauen wahrscheinlich nicht über 15 Prozent und bei Männern über 5 Prozent liegen wird."