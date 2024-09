Seit 2020 ist es in Kitas und Schulen vor der Neuaufnahme für mindestens ein Jahr alte Kinder Pflicht, eine Masernimpfung vorzuweisen. Nach Angaben des RKI erfolgt die Masernimpfung bei vielen Kindern aber zu spät oder nicht vollständig. Nur knapp 81 Prozent der Kinder, die 2019 geboren wurden, hatten im Alter von zwei Jahren beide Impfungen erhalten. Das aktuelle Ausbruchsgeschehen in Deutschland ist laut den Experten allerdings vergleichsweise moderat. In Rumänien sehe es etwa mit bislang rund 18.000 Fällen viel schlimmer aus, so die Experten. Auch gab es bis 2015 jährlich oft mehr als 1.000 Infektionen in Deutschland.