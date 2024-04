Fragt man Hausärzte wie Ioana Nicula, dann zögern die Mütter vor allem, weil sie bei der Impfung mögliche Nebenwirkungen befürchten – auch wenn sie im Kindesalter selbst gegen die Masern geimpft worden sind und keinerlei gesundheitliche Schäden davongetragen haben. "Das Kind kann nach einer Impfung Fieber bekommen oder Schmerzen haben. Oder die Einstichstelle kann hart werden. Das sind kleine Reaktionen des Körpers. Impfkomplikationen habe ich dagegen in meinen 30 Berufsjahren nicht gesehen", sagt Ärztin Nicula. Einen Teil ihrer Patienten in der rund 3.500 Einwohner zählenden Gemeinde überzeugt das nicht. Sie hätten gehört, dass das Kind von der Impfung Allergien bekommen könne oder dass es gar nicht so schlimm sei, wenn es die Masern durchmache, das sei doch schließlich eine Kinderkrankheit. Bildrechte: Annett Müller-Heinze / MDR

Lediglich 60 Prozent der Kinder in Apata sind schätzungsweise vollständig gegen Masern geimpft. Die rumänienweite Impfquote fällt derzeit ähnlich gering aus. Aus diesem Grund kommt es seit Monaten im Land zu lokalen Ausbrüchen. Anfang Dezember stufte das Gesundheitsministerium die Masernwelle wegen der steigenden Zahlen als Epidemie ein, wodurch Gesundheitsämter und Schulen einige, wenn auch relativ geringe, zusätzliche Instrumente im Kampf gegen die Krankheit bekommen haben.

Gesundheitsbehörden versuchen seit Jahrzehnten nicht nur in Rumänien, sondern weltweit, die hochansteckende Viruserkrankung einzudämmen, wenn nicht gar auszurotten, weil sie in Einzelfällen zu lebensgefährlichen Komplikationen und sogar zum Tod führen kann. Empfohlen wird deshalb eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent und mehr. Vor zwei Jahrzehnten konnte Rumänien diese Rate noch aufweisen, doch seither sinken die Impfzahlen stetig.

Als im Dezember ein Kind aus Apata an Masern starb, kamen Vertreter vom zuständigen Gesundheitsamt der Kreisstadt Brasov, um vor Ort Aufklärungs- und Impfkampagnen durchzuführen. Der Bürgermeister Gyorgy Dragan erzählt, sie seien von Haus zu Haus gezogen, aber die Mehrheit hätte nicht gewollt. Die Leute hätten ihn als "Anführer im Ort" immer wieder gefragt, ob sie sich impfen lassen sollten. Doch er werde sich hüten, eine Meinung zu äußern – nicht, dass ihn jemand wegen Impfreaktionen noch zur Verantwortung ziehen wolle. "Das muss jeder schön für sich allein entscheiden", sagt der 70-jährige Lokalpolitiker. Bildrechte: Annett Müller-Heinze / MDR

Das Gesundheitsamt Brasov will auf Fragen nach dem Rückgang der Impfbereitschaft nur schriftlich antworten. Der Kreis hatte in den vergangenen Monaten die meisten Masernfälle zu verzeichnen. "Suboptimale Impfraten" gebe es dort, wo die Lebensverhältnisse besonders prekär oder die Eltern der Kinder nicht greifbar seien, weil sie im Ausland jobbten, schreibt das Amt. Doch beobachte man auch, dass sich die Impfskepsis durch alle sozialen Schichten der Gesellschaft ziehe – angeheizt durch Impfgegner im Internet.

Zu den Hauptgründen für die Impfunwilligkeit zählt aber auch das fehlende Vertrauen in das rumänische Gesundheitssystem, das viele mit Korruption, mangelhafter Hygiene und Personalmangel verbinden. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Engpässe bei wichtigen Medikamenten und Impfstoffen. Die Mehrheit der staatlichen Krankenhäuser im Land ist abgewirtschaftet, ihre Sanierung wird seit Jahrzehnten versprochen. Wer Geld hat, lässt sich lieber gleich in einer Privatklinik behandeln – gegen Rechnung. Wer kein Geld hat, sucht oft erst einmal Hilfe beim Herrgott statt bei der modernen Medizin. Bildrechte: Annett Müller-Heinze / MDR

Rund die Hälfte aller Rumänen lebt im ländlichen Raum – viele fühlen sich dort von der medizinischen Versorgung längst abgeschnitten. Ioana Nicula ist für die Gemeinde Apata die einzige Hausärztin, vor Jahren waren sie noch zu dritt. Für die Medizinerin heißt das: arbeiten wie am Fließband. Bei 40 bis manchmal 60 Patienten pro Tag bleiben ihr für die Behandlung im Durchschnitt nur wenige Minuten. Hinzu kommt ein kompliziertes Abrechnungssystem. "Als Hausarzt ertrinkt man in Formularen. Die Bürokratie ist so ausufernd, dass man kaum noch Zeit hat, die Patienten zu beraten", sagt Nicula.

Die Soziologin Simona Vulpe von der Bukarester Universität hält die Hausärzte für die wichtigsten Akteure bei der Impfaufklärung, weil sie nah an den Sorgen und Nöten von Patienten und Patientinnen seien. "Jemand, der sein Kind nicht impfen lässt, muss nicht unbedingt ein Impfverweigerer sein. Er ist unentschlossen, zögerlich und schiebt deshalb die Entscheidung immer wieder auf", sagt Vulpe. Da helfe nur reden und Zweifel aus dem Weg räumen. Deshalb sollten die Hausärzte mehr Zeit für Aufklärungsgespräche bekommen, findet die Soziologin. Auch wünscht sie sich einen Wandel bei der Kommunikation der Ärzte."Viele Mütter kennen die Masern nur noch vom Hörensagen. Sie interessieren sich deshalb mehr für die möglichen Impfreaktionen als für die Risiken der eigentlichen Erkrankung. Da sollten auch Fragen erlaubt sein, die dem Arzt vielleicht dumm und banal erscheinen", sagt Vulpe. Bildrechte: Annett Müller-Heinze / MDR

Hausärzte wie Iona Nicula würden ihren Patienten liebend gern mehr Zeit widmen. Doch scheint die Umsetzung dieses Wunsches utopisch. In fast der Hälfte aller 2.700 Gemeinden des Landes hat der Arzt nur noch ein- oder zweimal pro Woche eine Sprecchstunde – oder gar nicht mehr. In den vergangenen Jahren haben tausende Mediziner Rumänien den Rücken gekehrt, um in Westeuropa zu praktizieren. Ein Aderlass, der bis heute nicht gestoppt werden konnte. In einem aktuellen Strategiepapier des Gesundheitsministeriums heißt es, das Personalproblem werde in den nächsten Jahren noch akuter, wenn ein Teil der Hausärzte in Rente gehe. Man werde dann vor Ort auf Krankenschwestern, Schulpersonal und den Sozialdienst ausweichen müssen, um die Versorgung mit Standardimpfungen wie gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) zu garantieren.

Die Idee, die Masern-Impfquote wie in Deutschland mit einer (Teil-)Impfpflicht zu erhöhen, ist dagegen vom Tisch. 2017 hatte man sie in Rumänien noch einführen wollen, inzwischen gilt sie als politisch nicht mehr umsetzbar. Das Vertrauen der Rumänen in Impf-Entscheidungen von Regierung und Parlament ist seit der Corona-Pandemie einmal mehr erodiert. Eine Impfpflicht halten Experten zudem für den falschen Weg, um eine so große Impflücke wie in Rumänien von fast 35 Prozent schließen zu wollen. Ein Bonus-System statt Restriktionen sei hier der richtige Weg, sagt der aus Rumänien stammende Immunologe Stefan Dascalu von der Universität Oxford: "So wären Impfprämien vorstellbar, um die Impflaune bei den Eltern deutlich anzukurbeln." In Australien gebe es beispielsweise Steuervergünstigungen, um das Interesse am Impfen am Laufen zu halten. Sich nichts einfallen zu lassen, wäre fatal, sagt Dascalu. Denn in einem geeinten Europa könne die rumänische Impfmüdigkeit auch in anderen Ländern zu Masernausbrüchen führen, je nachdem, wie hoch dort die Durchimpfungsrate ausfalle.