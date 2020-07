Im schlimmsten Fall wird es künftig eine dritte Möglichkeit geben: Sie nehmen das gewöhnliche Schiff und fahren damit wann Sie wollen, denn dann ist die Nordostpassage das ganze Jahr über eisfrei. So weit ist es noch nicht, trotzdem schlägt das Alfred-Wegener-Institut in Bremen Alarm: Das Eis auf dem nördlichen Seeweg hat sich dieses Jahr bereits Mitte Juli zurückgezogen, so dass die Passage jetzt schon geöffnet ist. Verantwortlich dafür im großen Ganzen ist der Klimawandel und im kleinen Speziellen ein besonders warmer Frühling an der ostsibirischen Küste. Im Mai und Juni waren die Temperaturen dort sechs Grad wärmer als im langjährigen Mittel, frühe Schneeschmelze und tauende Permafrostböden waren die Folge. Auch in der Laptewsee – so auf halber Strecke der Nordostpassage – und der ostsibirischen See ist das Eis schneller zurückgegangen. Derzeit ist es in der zentralen Arktis zehn Grad wärmer als der Mittelwert.