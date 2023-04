In diesen Wochen sind sie noch gut zu sehen, wenn man einen Weg entlang an einem kleinen Fluss einschlägt, in Parks unterwegs ist oder eine Streuobstwiese durchwandert: In etlichen Baumkronen finden sich Misteln. An sich nichts ungewöhnliches. Die Sandelholzgewächse sind in Europa lange bekannt. "Es ist eine wärmeliebende Art", erklärt Horst Sproßmann vom landeseigenen Thüringenforst. Daher sei sie auch in Norddeutschland derzeit weniger verbreitet, sondern eher im Süden und in der Mitte der Republik, etwa in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die Samen kleben an Ästen fest, die Wurzeln dringen in die Rinde des betroffenen Baums ein. "Bei Harthölzern eher schlecht, deswegen sind Eichen sehr selten befallen." Auch Buchen sind mit ihrer glatten Rinde eher selten betroffen. Besser klappt es bei Linden oder Pappeln. Bäume, die von Misteln bevölkert sind, müssen auf einen Teil ihrer Nährstoffe verzichten. "Die werden aus dem Boden angesaugt und kommen dann nicht bis in die eigenen Blätter des Baums, sondern gehen in die Mistel", erklärt Gerhard Struck, Leiter des Forstamts in Finsterbergen.