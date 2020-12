Psychologie Warum "nicht verlieren können" normal ist

Wenn es etwas gibt, was in Trumps Welt auf keinen Fall passieren darf, dann eine Niederlage – und sei es beim Spiel mit Tiger Woods!

Doch wieso ist Trump so unerbittlich? Was hindert ihn daran, großzügig zu sein und zu sagen: "Okay, ich habe vergeigt. Was soll's?" Darauf antwortet die Leipziger Psychologin Mandy Rogalla: "Also zunächst mal ist das Verlieren ja etwas, das man eigentlich in der Kindheit lernen sollte."