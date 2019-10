Das sind die eher harmlosen Kommentare auf einer mittlerweile geschlossenen Facebook-Gruppe namens "Fridays for Hubraum", die es in wenigen Tagen nach ihrer Gründung auf 400.000 Mitglieder gebracht hatte. Was aber bringt Menschen dazu, gegen 16-Jährige derart zu hetzen? In dem Falle fast ausschließlich Männer, die zu Hause Frau und Kinder haben? Immo Fritsche ist Professor für Sozialpsychologie an der Uni in Leipzig und an der Fakultät für Lebenswissenschaften tätig und untersucht die psychologischen Prozesse, die hinter den Tiraden stehen.