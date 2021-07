Aufklärung goes TikTok

Bei "wahrscheinlich peinlich" geht es nicht darum über junge Menschen zu sprechen, sondern mit ihnen – als große Schwester oder großer Bruder, an die man sich wenden möchte, wenn man nicht weiter weiß.

Es soll keine Tabuthemen geben und jede Frage beantwortet werden. Mit sehr witzigen, aber nicht weniger informativen Videos klärt "wahrscheinlich peinlich" auf, gibt Tipps und vermittelt Selbstverständnis. Mit Blick auf die Inhalte aber auch den Austausch in den Kommentarspalten steht vor allem im Mittelpunkt, dass Jugendliche dabei unterstützt werden, selbst zu entscheiden, was sie mögen oder wen sie lieben.