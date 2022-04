Ein Forscherteam aus den USA stellt jetzt für die Zukunft eine neue und viel einfachere Untersuchungsmethode vor: Blut. Möglich macht das eine Reihe von Protein-Biomarkern, die die Forschenden anhand von Muttermilch identifiziert haben. "Da die Biomarker, die wir in der Muttermilch gefunden haben, auch im Blutserum nachweisbar sind, könnte ein Screening möglicherweise bei Frauen jeden Alters mit Blut oder Muttermilch durchgeführt werden", sagte Danielle Whitham, Doktorandin an der Clarkson University in New York und Autorin der aktuellen Untersuchung.