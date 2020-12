12.12.: Spürhunde können Corona riechen

Ein Forschungsteam um den Pariser Veterinär Dominique Grandjean hat mit Experimenten getestet, ob Spürhunde durch Training lernen können, Geruchsproben von Covid-19-Patienten von denen nicht infizierter Menschen zu unterscheiden. Dazu stellten 177 Menschen Geruchsproben bereit, 95 mit Corona angesteckte und 82 nicht infizierte Personen. Sechs Hunde nahmen an dem Experiment teil, darunter drei Sprengstoffspürhunde, ein Such- und Rettungshund, sowie zwei Spürhunde, die Darmkrebs riechen können.

Die Tiere erhielten zwischen einer und drei Wochen Training und sollten danach in der Lage sein, die Geruchsproben von Infizierten aus einer Reihe von drei oder vier Proben herauszufinden. Das gelang ihnen je nach Tier in zwischen 76 und 100 Prozent der Fälle. Es handele sich aber lediglich um eine Proof-of-Concept Studie, schreiben die Autoren in Plos One. Weitere Tests seien nötig.