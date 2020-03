In der wissenschaftlichen Fachsprache wird daher auch heutzutage noch meistens der Artikel "das" für Virus verwendet. Beim Robert Koch-Institut heißt es in einer Stellungnahme etwa "es ist aber natürlich nicht auszuschließen, dass sich das Virus weiterverbreitet".



In den alltäglichen Sprachgebrauch hat sich aber auch "der Virus" eingeschlichen. Das liegt daran, dass Substantive mit der Endung "us" häufig männlich sind - so wie "der Luxus" oder "der Egoismus".



Mittlerweise sei auch der Ausdruck "der Virus" richtig, wie die Linguistin Elke Galgon von der Universität Erfurt erklärt. Das zeige, das Sprache immer beweglich sei.