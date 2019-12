Sprachwissenschaft Von Flugscham bis Plogging: Das sind die Neologismen 2019

Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim forscht zu wichtigen Wörtern, die neu in den deutschen Wortschatz aufgenommen wurden: Neologismen. In diesem Jahr waren das so unterschiedliche Begriffe wie Flugscham, PrEP und Plogging.