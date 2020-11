"Die Betroffenen knirschen und pressen meist unbewusst", erklärt Professor Dietmar Oesterreich, Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer. "Doch die im Vergleich zum normalen Kauen deutlich höheren Kräfte haben Folgen an Zähnen, Mundschleimhaut, Kiefermuskulatur und sogar bei der Funktion der Kieferbewegung." In Deutschland sei etwa jeder Fünfte von der Diagnose Bruxismus betroffen, wobei das Zähneknirschen und Zähnepressen tagsüber doppelt so häufig auftritt wie nachts.

Die israelischen Forscherinnen fanden in ihrer Studie noch einen interessanten Aspekt. Beim Vergleich mit Daten aus Polen stellten sie fest, dass die Wahrscheinlichkeit von Zähneknirschen, Gesichtsschmerzen und Kieferpressen "in Polen viel höher war". Menschen ticken also ähnlich und bauen Stress mit Zähneknirschen ab. Doch wie unterschiedlich sie diesen Stress empfinden und wie stark sie mit den Zähnen knirschen, ist regional offenbar verschieden, ebenso wie die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie. In diesem Fall also besser Vorsicht mit dem alten Sprichwort: "Zähne zusammenbeißen und durch." Immerhin zeichnet sich mit der Entwicklung der Impfstoffe zumindest eine Hoffnung auf ein mögliches Ende der Pandemie ab.