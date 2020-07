Psychologie Was uns nicht umbringt, macht uns (nicht) stärker?

"Was uns nicht umbringt, macht uns stärker" - dieses Nietzsche-Zitat ist so etwas wie die Durchhalte-Parole in Krisensituationen. Das kann man ja auch angesichts der Corona-Krise gut gebrauchen. Denn die Vorstellung ist verlockend, nach Leid stärker zu sein. Auch in der Psychologie geht man von so einem Wachstum aus. Allerdings ist dieses posttraumatische Wachstum nur schwer zu belegen.