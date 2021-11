Konkret stieg zwischen 2019 und 2020 der Anteil der Kinder, die an Gewicht zunahmen, um mehr als zehn Prozent auf 41 Prozent in den Gruppen der übergewichtigen und adipösen Kinder. Damit wurden in dieser relativ kurzen laut den Forschenden die zusammengerechneten Effekte der 15 Jahre zuvor übertroffen. "Besonders besorgniserregend ist, dass die bereits am meisten betroffenen Gruppen (übergewichtige und adipöse Kinder und Jugendliche) auch in der Pandemie am stärksten betroffen waren", heißt es in der Studie.