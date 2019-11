Wenn am 14. und 15. Dezember die besten eSport-Profis Deutschlands zur ESL-Meisterschaft nach Magdeburg kommen, werden sie mental genauso gefordert werden wie etwa die Kicker des 1. FC Magdeburg, die an dem Wochenende bei Preußen Münster antreten. Diese Übereinstimmung zwischen Sport und eSport hat eine Studie der britischen Universität Chichester herausgefunden - nach eigener Aussage die erste ihrer Art - die im "International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations" veröffentlicht wurde.