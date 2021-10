Genetisch entspreche es ja zur Hälfte der Struktur des Vaters, von dem es die Hälfte seines Erbgutes bekommen hat, so Sepp. Und das bedeute, dass das Immunsystem der Mutter und auch das Immunsystem des noch ungeborenen Kindes, das sich entwickelt, "in dieser abschließende Phase der Schwangerschaft eingeschränkt, nach unten reguliert" sei, damit es nicht von der Mutter her zu einer Abstoßung des Kindes kommen kann.