Der Oktober lugt schon langsam über den Gartenzaun und wartet darauf, seinen Vorgänger abzulösen. Mit im Gepäck hat er vermutlich etwas kältere Temperaturen, bunte Blätter – und Influenza-Viren.



Traditionell geht die Grippesaison von Kalenderwoche 40, also Anfang Oktober, bis Kalenderwoche 20 des darauffolgenden Jahres. In der vergangenen Saison war die Grippe kaum spürbar. Gerade einmal 564 Grippefälle registrierte das RKI. Grund dafür sind laut Expert:innen die Corona-Schutzmaßnahmen wie Schulschließungen, Hygieneregeln und das Tragen von Masken. Nicht nur Corona konnte so etwas eingedämmt werden, sondern auch die Grippe.

Einige Mediziner:innen befürchten nun, dass die kommende Grippesaison umso heftiger ausfallen könnte. Denn ein Großteil der Bevölkerung hat im vergangenen Jahr keine Grippeviren abbekommen, konnte sich folglich so auch nicht dagegen immunisieren. Der jüngste "Grippebooster" wurde also im Grunde ausgelassen. Aber das sind nur Annahmen, die auf Rechenmodellen basieren. Eine generelle Aussage lässt sich laut RKI dazu noch nicht machen.

Wer sollte sich jetzt gegen Grippe impfen lassen?

Aktuell empfiehlt die STIKO eine Influenza-Impfung für alle Personen ab 60 Jahren, Schwangere ab dem 2. Trimenon, Personen mit Vorerkrankungen wie etwa chronischen Erkrankungen der Atemwege oder Herz-Kreislauferkrankungen (vollständige Liste hier), Bewohner:innen von Pflege- und Altenheimen sowie Personen, die einem erhöhten beruflichen Risiko ausgesetzt sind, sich mit Influenza zu infizieren. Gerade während der Corona-Pandemie wird diesen Personen die Impfung empfohlen, damit sie vor schweren Grippeverläufen geschützt sind und Engpässe in Krankenhäusern vermieden werden können.

"Wir haben in allen vergangenen Influenzasaisons gesehen, dass die Impfquote in Deutschland und Europaweit suboptimal sinkt. Ziel Nummer eins ist es, die Menschen, die ein hohes Risiko für Grippe haben – das sind übrigens die gleichen Menschen die ein hohes Risiko für Covid-19 haben – zu impfen", erklärt Prof. Dr. Carlos A. Guzmán vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. In der Grippesaison 2019/20 hatten sich laut RKI nur 38,8 Prozent der ab 60-jährigen gegen Influenza impfen lassen.

Welcher Impfstoff wird empfohlen?