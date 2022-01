Transplantation Schweineherz rettet 57-jährigen – eine Einordnung der OP von deutschen Ärzten

In den USA wurde einem Mann ein ganzes Schweineherz transplantiert. Er ist wohlauf. Dieser Eingriff gilt als medizinische Sensation. Aber wäre eine solche Operation auch in Deutschland möglich gewesen? Und was muss man dabei beachten?