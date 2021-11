Seit 2014 wird jedes Jahr im November zum Welt-Pankreaskrebstag die Erkrankung in das Licht der Öffentlichkeit gerückt. "Wir wissen, dass es eines breiten Bewusstseins in unserer Gesellschaft über diese Krankheit und ihren Verlauf bedarf, um Fortschritte in der Wissenschaft und im klinischen Alltag zu bewirken", schreiben die Organisatoren auf ihrer Seite. In diesem Jahr gibt es dazu die Mittmach-Aktion "Impressionen in Lila". Damit wollen die Veranstalter an die Kreativität der Menschen appellieren. In Dresden zum Beispiel hat das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen aus diesem Anlass geplant, von 16:30 bis 22 Uhr das Blaue Wunder in kräftigem Lila erstrahlen zu lassen.

Zum Welt-Pankreaskrebstag wird das Blaue Wunder in Dresden am 18. November 2021 lila erstrahlen. Bildrechte: Ronald Bonss