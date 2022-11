Darüber hinaus stellten die Forscherinnen und Forscher einen Zusammenhang zwischen dem musikalischen Umfeld in der Kindheit der an der Studie teilnehmenden und dem PGSrhythm fest, was auf eine Wechselbeziehung zwischen Genen und Umwelt hindeutet. Mit anderen Worten: Ob jemand beispielsweise Musikunterricht erhält, hängt auch von der genetischen Veranlagung für Musik ab. Nur wenn er talentiert ist, wird er langfristig Spaß haben und am Unterricht dranbleiben.