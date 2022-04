Raumfahrt-Oster-Spezial Exklusiv-Interview aus dem Weltraum: Matthias Maurer grüßt Mitteldeutschland

MDR WISSEN hat ein exklusives Interview mit dem deutschen Esa-Astronauten Matthias Maurer geführt. Seine Antworten hat er uns von der Internationalen Raumstation ISS zukommen lassen. Wie er die Erde von dort oben sieht, wie sich das Leben an Bord mit Weltraumtouristen verändert, wo er Handlungsbedarf gegenüber dem Klimawandel sieht und was sein Lieblingsexperiment ist? Das verrät der Materialforscher mit einem Gruß an die Heimat der Himmelsscheibe von Nebra.