Der Ketamin-Versuch im Detail

Aber es scheint möglich zu sein, wie eine Studie mit 90 Versuchspersonen aus Großbritannien, die zwischen 7,5 und zehn Liter Bier pro Woche tranken, zeigt. Am ersten Tag erhielten sie ein Glas Bier, nachdem sie Fotos von Bier anschauten und ihren eigenen Trinkdrang beurteilen und den erwarteten Genuss bewerten sollten. Am zweiten Tag wurde ihnen das Bier während dieser Aufgabe unverhofft weggenommen - also in dem Moment, in dem das Belohnungsgedächtnis instabil ist.

Nach Ketaminspritze hatten Probanden monatelang weniger Lust auf Bier Bildrechte: dpa Am dritten Tag wurde einem Teil der Gruppe das Bier erneut weggenommen; stattdessen bekamen sie eine Spritze mit Ketamin. Diese Teilnehmer schilderten in den folgenden zehn Tagen, dass ihr Drang zum Biertrinken stark gesunken sei. Dieser Effekt hielt in den neun Folgemonaten an. Selbst wenn sie nur ein kleines Bier tranken, blieben Trinkdrang und Genussgefühl niedriger als bei den Testpersonen ohne Ketamin-Spritze.

Alkoholsucht: Mehr Forschung tut not

Ketamin gilt schon länger als zweischneidiges Schwert: einerseits als Rauschmittel missbraucht, wird es auch als Mittel zu Behandlung von Depressionen untersucht. Einig ist man sich in der Forschung darüber, dass es neue Ansätze zur Bekämpfung der Alkoholsucht braucht. Alkoholsucht - die Forschung darüber ist noch nicht sehr weit. Bildrechte: dpa