Bislang erfolgt die Umsetzung von schärferen Regel zur Eindämmung der Corona-Pandemie in den jeweiligen Ländern meist aufgrund des gerade herrschende epidemiologischen Zustands, schreiben Forscher in einer Studie, die in Großbritannien veröffentlicht wurde. Das bedeutet, je mehr die Zahlen steigen, desto höher die Einschränkungen. Doch "vorbeugende Pausen" könnten bei stark steigenden Infektionszahlen die Bremse sein, um die wirtschaftlichen Folgen deutlich zu verringern, rechnen die Wissenschaftler um Graham Medley von der London School of Hygiene and Tropical Medicine durch.