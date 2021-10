Adipositas gilt als Zivilisationskrankheit mittlerweile epidemischen Ausmaßes. Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland sind übergewichtig, fast ein Viertel sogar krankhaft übergewichtig. Doch offenbar gibt es hier auch große Unterschiede. Wie Wissenschaftler des Universitätsklinikums Regensburg in einer Studie herausfanden, haben stark adipöse Männer ein höheres Risiko zu erkranken als adipöse Frauen mit ähnlichem Gewicht. Die Studie wurde im Rahmen der Herztage 2021 der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie vorgestellt.

Demnach wiesen Männer deutlich häufiger Zucker- und Fettstoffwechselstörungen sowie Bluthochdruck – zusammen das metabolische Syndrom – auf als Frauen. Besonders stark waren die Unterschiede bei Menschen unter 40 Jahren. Insgesamt 73 Prozent der Männer und nur 37 Prozent der Frauen waren in dieser Altersgruppe betroffen.

Wenn die Waage mehr als hundert Kilo zeigt, dürfte der Zeiger bei vielen Menschen in Richtung Gesundheitsrisiko deuten.

Wenn die Waage mehr als hundert Kilo zeigt, dürfte der Zeiger bei vielen Menschen in Richtung Gesundheitsrisiko deuten.

Wenn die Waage mehr als hundert Kilo zeigt, dürfte der Zeiger bei vielen Menschen in Richtung Gesundheitsrisiko deuten. Bildrechte: imago/teutopress

Adipositas (Fettleibigkeit) Laut Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegen die BMI-Werte bei Normalgewicht zwischen 18,5 und 24,9. Ab einem Body-Mass-Index von 25 spricht man von Übergewicht und ab 30 von Adipositas (Fettsucht).

Doch warum ist das Risiko für Begleiterkrankungen bei Frauen so viel geringer, obwohl sie einen höheren Körperfettanteil haben? Die Forschenden vermuten verschiedene Gründe. Erstens setzt das Fett bei Frauen und Männern an unterschiedlichen Körperstellen an. Bei Frauen sind dies eher die Hüften und das Gesäß, bei Männern eher der Bauch.