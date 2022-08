MDR WISSEN ist die jüngste Redaktion am MDR Standort Halle. Da dort gerade umgebaut wird, laden wir Sie zu einem ungewöhnlichen Redaktionsbesuch ein. Wir wollen mit Ihnen in die Sterne schauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Treffen Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Redaktion und unsere Partner aus der Wissenschaft am 15. September bei einer Sternenwanderung.