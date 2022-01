Professor Klemens Ruprecht, Leiter der Multiple Sklerose Ambulanz am Berliner Uniklinikum Charité spricht sich für weitere Forschungen aus. "Durch welche Mechanismen das EBV an der Entwicklung einer MS mitwirkt, ist derzeit unbekannt. Daher ist die entscheidende wissenschaftliche Herausforderung nunmehr, den Mechanismus zu klären, durch den EBV in der Entstehung der MS eine Rolle spielt."

"Longitudinal analysis reveals high prevalence of Epstein-Barr virus associated with multiple sclerosis", Kjetil Bjornevik, Marianna Cortese, Brian C. Healy, Jens Kuhle, Michael J. Mina, Yumei Leng, Stephen J. Elledge, David W. Niebuhr, Ann I. Scher, Kassandra L. Munger, Alberto Ascherio.



Finanziert wurde die Studie vom National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Institutes of Health (NS046635, NS042194 und NS103891), der National Multiple Sclerosis Society (PP-1912-35234), der Deutschen Forschungsgemeinschaft (CO 2129/ 1-1), den National Institutes of Health (DP5- OD028145) und dem Howard Hughes Medical Institute.