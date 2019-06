Kuscheln als Dienstleistung

Dr. Elisa Meyer Bildrechte: Jeremy James Becker/Elisa Meyer Auch Dr. Elisa Meyer in Leipzig ist sich sicher, dass Kuscheln eine starke Wirkung hat. Die promovierte Germanistin und Philosophin bietet professionelle Kuscheldienste an, 60 Minuten Kuscheln für 60 Euro. Ihre Kundschaft besteht zu 80 Prozent aus Männern und 20 Prozent Frauen, alle erwachsen, irgendwo im kuschelfreien Nirvana zwischen zwischen 18 und 80 Jahren.

Sie sagt: "Diese Menschen schweben wie in einer Seifenblase so durch die Gegend. Also sie sind quasi unberührt die ganze Zeit. Und irgendwann fällt das auf." Alle ihre Kunden kämpfen mit Einsamkeit, meint Elisa Meyer - und zwar unabhängig von Alter, Beruf oder Geschlecht.

Aber warum fällt uns Berühren so schwer?

Aber warum eigentlich? Es könnte das lange Erbe der nationalsozialistischen Erziehung sein, in der Härte alles, Trost und Weichheit tabu waren für ein Volk, das "hart wie Kruppstahl" werden sollte. In der Großmütter weinende Enkel nicht trösten oder streicheln sollten, damit sie nicht "verweichlichen". So schrieb es der Erziehungsratgeber von Johanna Haarer vor, in ihrem Bestseller "Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind" gab sie vor, Mütter sollten Säuglinge nach der Uhr alle vier Stunden stillen, und nicht, wenn sie Hunger hätten. Mütter sollten weinende Babies in ein anderes Zimmer legen, auf dass man sich keinen "kleinen Tyrannen" züchte. Der Ratgeber wurde unter anderem Titel bis Anfang der 1980er-Jahre verlegt.

Fehlende Erfahrung?