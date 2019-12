Wenn eine Person in einem Unternehmen also länger als drei Monate Schmerzen im unteren Rücken hat, dann, so Denise Dörfel, muss das nicht unbedingt eine körperliche Ursache haben. Es könnte auch an den Arbeitsbedingungen liegen. Die Psychologin sieht hier in erster Linie den Arbeitgeber, Unternehmen und Führungskräfte in der Pflicht.