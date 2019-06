Silbersalz-Festival in Halle Die Liebe, der Mond und die Wissenschaft

Was haben Liebe, Gefühle und Berührungen mit Wissenschaft zu tun? Forscher haben darauf ganz faszinierende Antworten gefunden. Die können wir auf dem 2. Silbersalz-Festival in Halle erleben, denn das steht unter dem Titel: The Science Of Love. So zeigt die ZDF/ARTE-Produktion "Wunder Liebe" die Erforschung eines Gefühls, und MDR Wissen erklärt am 21. Juni um 20:00 Uhr im Kino Zazie mit der Dokumentation "Sind wir alle unterkuschelt? Warum wir mehr Berührung brauchen", wie der Streichelsinn entdeckt wurde und dass Berührungen wirklich Leben retten können.