Für ihre Studie haben sie eine Gruppe aus fünf Frauen und fünf Männern untersucht. Diese mussten jeweils fünf Lieblingssongs aufschreiben. Die Forscher gaben dazu jeweils fünf unbekannte aber ähnliche Songs - in Tempo, Melodie, Harmonie, Gesang und Instrumentierung. Das ganze zerschnitten sie dann wieder in sekundenkleine Töne, die sie beliebig aneinanderreihten. 100 dieser Schnipsel hörten sich die Teilnehmer an. Die Forscher maßen per Elektroenzephalografie (EEG) die elektrische Aktivität im Gehirn und mit Pupillometrie den Pupillendurchmesser, der auch ein Maß für unsere Erregung ist.