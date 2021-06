Nicht nur im Straßenverkehr Vorsicht, Hitze macht aggressiv

Es ist heiß, das T-Shirt klebt, der Blutdruck sinkt und die Konzentration lässt stark nach. Klingt alles nicht nach spontanen Aktionen und gar nicht nach Aggressionen. Trotzdem sollte man an solchen Tagen vorsichtig sein. Im wahrsten Sinne des Wortes: Es liegt was in der Luft, denn Hitze macht aggressiv, wie Studien belegen.