Nachhaltig waschen heißt aber niedrigere Waschtemperatur und weniger Wasser. Wie sauber die Wäsche wird, liegt aber nicht nur an den Wasserbakterien aus der Waschmaschine. Es gibt auch Haut- oder Allerweltsbakterien aus der Luft auf der gewaschenen Wäsche, sagt Markus Egert, der das untersucht hat. "Wir haben zum einen geguckt, was für Arten von Bakterien kommen in der Maschine vor. Da haben wir über 200 verschiedene Arten von Bakterien gefunden. Und in einer anderen Studie haben wir gemessen, wie hoch ist der Keimgehalt? Da haben wir über 300.000 Bakterien pro Quadratzentimeter Waschmaschinen-Oberfläche gefunden." Besonders viele Keime finden sich demnach im Bullauge und der Einspülkammer.

Im nächsten Schritt hat das Team untersucht, was die Keime auf der Wäsche genau machen: Wie interagieren sie miteinander oder was fressen sie? Dazu wurden sie vom Furtwanger Forschungsteam gewissermaßen auf molekularer Ebene belauscht: Die Vorgänge in den Zellen verraten, was die Keime so treiben, sagt Egert. Er hat untersucht, ob es Unterschiede zwischen den aktiven Genen bei Baumwoll- und Polyesterwäsche gibt: "Auf der Baumwolle, die letztlich aus Cellulose, also aus Zucker, besteht, werden überwiegend die Gene angeschaltet, die für den Kohlenhydratstoffwechsel zuständig sind. Daraus kann man schlussfolgern, dass die Bakterien vielleicht ein bisschen an der Cellulose, aus der die Baumwolle besteht, herumknabbern." Was aber nicht schlimm sei, da Mikroben auf der Wäsche im normalen Haushalt kein Gesundheitsrisiko darstellen, ergänzt Egert.