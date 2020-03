Kinder aus rauchfreien Haushalten sind da gnadenlos: "Herr M. stinkt ekelhaft aus dem Mund. Der raucht immer in der Mittagspause." Wieviel Olf, also Geruchsbelastung, so eine Zigarette auch noch nach dem Rauchen ausmacht, hat noch keiner gemessen. Das mag auch daran liegen, dass diese Maßeinheit in etwa so exakt ist wie die "gefühlte Temperatur", zum Beispiel, wenn wir den Kopf aus der Tür strecken um abzuschätzen, ob wir früh beim Radfahren eine Mütze auf dem Kopf brauchen oder nicht.

Das flüchtige Vergnügen hinterlässt chemische Spuren

Forscher der Yale University (USA) haben sich jetzt auf die Spuren des flüchtigen Vergnügens in der Luft gemacht und festgestellt: es ist gar nicht so flüchtig. Sie haben nämlich zu verschiedenen Zeitpunkten die Luft vor und in einem Kinosaal analysiert.

Wir haben eine Menge Nikotin gefunden, über das wir hier berichten. Chemikalien, die speziell in E-Zigaretten vorkommen, haben wir nicht gesehen, aber auch Nikotine aus E-Zigaretten. Dr. Drew Gentner

Oft liegt mehr als Popcorngeruch, Rasierwasser, Parfum und Deo in der Kinoluft Bildrechte: imago images/Sabine Gudath Wer genau die Hauptlast an Rauchrestpartikeln über Kleidung oder Körper in den Saal brachte, klassische Zigarettenraucher oder Dampfer, darüber erlaube die Analyse noch keine Rückschlüsse, sagt Drew Gentner. Wer also was ausdampft und an Körper und Kleidung an "Rauchresten" mit sich bringt, soll ihm zufolge in weiteren Untersuchungen genauer untersucht werden. Denn selbst, wenn nicht in geschlossenen Räumen geraucht wird - aus der Forschung ist schon länger bekannt, dass Körper und Kleidung Rauchpartikel annehmen und verbreiten. In den USA, wo Passivrauchen second-hand smoke heißt, gibt es sogar einen Begriff dafür: third-hand smoke.

Rauchen und Kinder - streng voneinander trennen