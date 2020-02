Dazu gibt es verschiedene Forschungsansätze, wie zum Beispiel die von Biotechnologin Sissy Lorenz, die im Rahmen ihrer Doktorarbeit an der Uni Bielefeld eine biologische Zeckenfalle entwickelt hat, eine Kapsel, die Spinnentiere anlockt und dann tötet. Allerdings bliebt das Projekt in den Forschungsschuhen stecken, bis zur Marktreife entwickelt wurde es noch nicht, offenbar eine Geldfrage. Auch die Uni Hohenheim hatte an biologischen Mitteln gegen Zecken geforscht - ihr Ansatz: Pilze zum einen, Miniwespen zum anderen, die den Zecken in verschiedenen Entwicklungsstadien den Garaus machen können.

Im Sommer 2018 hatte der Fund von acht Hyalommazecken für Schlagzeilen gesorgt und den Fokus auf eine in Deutschland neue Zeckenart gerichtet. Diese an den Beinen auffällig gestreifte Art kann das Krim-Kongo-Virus in sich tragen - muss sie aber nicht. Und sie klebt nicht bloß am Grasblatt und wartet, dass sie sich an einen Wirt kleben kann. Hyalommas gehen aktiv auf Wirtssuche.



Ursprünglich lebt Hyalomma in Europa eher in wärmeren Gefilden, von Spanien über Südfrankreich bis Italien und Türkei, sowie in Asien und Afrika. Nach Nordeuropa kam sie huckepack, also als "Tramper" auf Zugvögeln, und einzelne Exemplare in NRW und Niedersachsen hatten den Winter 2018/1019 offenbar überlebt, wie die Uni-Hohenheim im Juni 2019 meldete. Dort wird an der Zeckenverbreitung geforscht und man kann seine Funde einschicken. Allein bis Mitte 2019 waren 50 Hyalomma-Exemplare gefunden worden, von denen fast jede zweite den Fleckfieber-Erreger in sich trug.