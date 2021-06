Die wichtigste Nachricht zuerst. Die von Zecken übertragene Borreliose, die bei manchen nur leichte Rötungen, bei anderen aber auch schwere Meningitis (eine Entzündung der Gehirn- und Rückenmarkshäute) hervorrufen kann, wird in allen Kreisen und Städten der Bundesrepublik festgestellt. Es gibt keine borreliosefreien Räume, aber regional große Unterschiede in der Häufigkeit, so das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (ZI) in seiner aktuellen Veröffentlichung. Die Zahlen von 2019 zeigen, dass in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt besonders viele Fälle aufgetreten sind. Sachsen hat bundesweit die meisten, gefolgt von Thüringen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt.