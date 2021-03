An den Standorten gebe es Möglichkeiten, Veränderungen im Gehirn sogar in einzelnen Synapsen sichtbar zu machen. Somit lassen sich einerseits Therapien individuell an Patientinnen und Patienten anpassen. Andererseits können so effektivere Medikamente und Psychotherapien entwickelt werden. Auch sollen Vorurteile gegenüber Kranken abgebaut und das Thema mentale Gesundheit gestärkt werden.