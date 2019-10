Die Wissenschaftler, die ihre Studie im Fachmagazin " Science Advances " veröffentlichten, entdeckten einen Mechanismus bei der Regeneration von Knorpelgewebe, der in Knöchel-Gelenken besser funktioniert als in Hüften. Dieser Mechanismus kann potenziell bei der Behandlung von Arthrose genutzt werden - der häufigsten Gelenkstörung der Welt.

Die Forscher fanden dafür einen Weg, um das Alter von Proteinen zu bestimmen. Dazu benutzten sie eine Art innere Uhr von Aminosäuren. Offenbar ist nun das Eiweiß-Alter der Knorpel im menschlichen Körper sehr unterschiedlich: Von jung in den Knöcheln, über mittelalt im Knie, bis alt in den Hüften. Daran kann man erkennen, wie die Reparatur von Gliedmaßen abläuft - nämlich zuerst an den äußersten Enden wie Füßen oder Schwanzspitzen und später in der Mitte des Körpers.