Wie beeinflussen sich Wolken und Ozeane? Diese Frage soll jetzt ein wahres Großprojekt beantworten. Insgesamt 40 Forschungsinstitutionen aus neun Ländern nehmen an EUREC4A teil. Die Abkürzung steht für die zentrale Frage der Forscher: Welche Rolle spielt die gekoppelte Zirkulation von Wolken im Klima? Zwischen dem 20. Januar und dem 20. Februar 2020 werden insgesamt fünf Forschungsflugzeuge und vier Forschungsschiffe im Atlantik östlich der Karibikinsel Barbados umfangreiche Messungen durchführen. Mit dabei sind Forscher der Universität Leipzig. Auch Daten von Forschungssatelliten werden einbezogen.

EUREC4A geht auf eine Initiative Deutschlands und Frankreichs zurück. Inzwischen beteiligen sich aber auch Barbados, die Niederlande, Norwegen, Polen, die Schweiz, Großbritannien und die USA mit ihrer meteorologischen Forschungsorganisation NOAA. Die Leipziger Forscher werden an Bord des Flugzeugs HALO des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) arbeiten.

Blick aus dem Cockpitfenster des DLR-Flugzeugs HALO. Bildrechte: Manfred Wendisch/Universität Leipzig

Zentraler Gegenstand sind flache Kumuluswolken, wie sie im Winter in der Karibik häufig auftreten. Sie sind auch als Schönwetterwolken bekannt und gehören zu den am häufigsten vorkommenden Wolkentypen der Welt. Wissenschaftler wissen bereits lange, dass diese Wolken einen entscheidenden Einfluss auf das Klima haben. Aber wie genau dieser Einfluss aussieht und was ein wärmeres Klima für die Bildung der Wolken bedeutet, darüber gibt es bislang nur unterschiedliche Vermutungen.